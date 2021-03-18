Политика Экономика

Зеленский назвал российский проект ловушкой для Европы

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский «Газпром»

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский назвал российский газопровод «Северный поток-2» ловушкой для стран всей Европы. Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь на слова президента.

«Мы не обошли тему энергетики и энергетической безопасности Европы. Ценим, что Литва всеми своими возможными инструментами противодействует реализации «Северного потока-2″, проекта, который является ловушкой не только для Украины, но и для всех стран Европы», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен, давая показания в комитете по иностранным делам Палаты представителей в среду, заявил, что «Северный поток – 2» нарушает правила энергетической безопасности Европейского союза.

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