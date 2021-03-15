Не щадят никого: в ОРДЛО на «службу» призывают студентов

В местном «военкомате» пообещали студенту «все порешать с универом»

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Жители временно оккупированных территорий Луганской области в социальных сетях жалуются на то, что местные «военкоматы» присылают студентам ВУЗов повестки. Об этом пишет УРА-Информ.

«По поводу повесток. Сын учится в универе. 20 лет. Позвонил одноклассник, в сельсовете получил повестку и там же есть всем его друзьям. В чате группы универа парням тоже пришли повестки», пишет житель неподконтрольного Украине Алчевска.

Также встревоженый за своего ребенка житель ОРДЛО добавил, что один из студентов был в местном «военкомате». Там ему сказали, что он попадает под число призывников, даже несмотря на то, что молодой человек учится в университете в котором имеется военная кафедра. Также, по словам алчевца, в местном «военкомате» пообещали студенту «все порешать с универом» и даже закрыть «хвосты».

Ранее сообщалось, что жители ОРДО негативно отреагировали на высказывание в одном из местных пропагандистских каналов. Местная программа «Панорама недели» выступила с заявлением о том, чтобы «ДНР» якобы «должна вернуть все территории Донбасса», потому что «там ждут прихода своих».