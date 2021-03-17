Общество

В Украине почти не осталось «желтых» зон: все в шаге от «красной»

Четыре региона в «красной» зоне

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Министерство здравоохранения Украины обновило список карантинных зон по стране. Практически в каждом регионе ухудшилась ситуация с коронавирусной инфекцией.

Сразу 16 регионов оказалось в «оранжевой» зоне, то есть в одном шаге от «красной», где действуют самые строгие правила карантина. Лишь четыре области Украины остались в «желтой». Это Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Четыре региона Украины все еще находятся в «красной» зоне. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области. Остальные регионы Украины находятся в «оранжевой» зоне. Еще десятого марта в «оранжевой» зоне находилось всего десять регионов.

Стоит отметить, что только за последние сутки в Украине в Украине госпитализировали почти 5 тысяч людей с коронавирусом. В тоже время некоторые города уже сами заявляют о том, что могут усилить карантин. Речь идет о Львове и Киеве.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине умерло 289 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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