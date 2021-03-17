Филиппинский вариант коронавируса: первые случаи в Великобритании

В настоящее время он имеет статус наблюдаемого варианта

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Государственное агентство Public Health England (PHE) сообщило, что в Великобритании было обнаружено два случая нового варианта коронавируса. Этот вариант был впервые обнаружен на Филиппинах.

Вариант помечен символом VUI-21MAR-02 (P3) и в настоящее время имеет статус наблюдаемого варианта, а не значимого варианта, такого как бразильский, пишет УРА-Информ.

«9 марта PHE зарегистрировало сообщение о 33 случаях нового варианта, о которых сообщили Филиппины. Вариант содержит ряд значительных мутаций, в том числе E484K и N501Y, которые встречаются в нескольких других значимых вариантах. Служба общественного здравоохранения Англии выявила два случая этого варианта в Англии. Одно из дел связано с поездкой за границу, а другое в настоящее время расследуется», — говорится в сообщении PHE.

Еще два случая бразильского варианта P.1 были зарегистрированы во вторник, один в Лондоне, а другой в Уэст-Мидлендсе. Оба связаны с поездкой в ​​Бразилию.

Между тем, во вторник сообщалось, что за последние 24 часа в Великобритании было подтверждено 5294 заражения коронавирусом, что почти на 400 меньше, чем в среднем за последние семь дней, и было зарегистрировано 110 смертей от Covid-19 — на 17 меньше, чем в среднем за семь дней.

Ранее мы сообщали, что Moderna тестирует вакцины на детях, самому младшему шесть месяцев.