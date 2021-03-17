«Счет идет на месяцы»: в РФ предрекают скорый уход Путина

Серьезные изменения в Кремле могут состояться уже в этом году

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Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин из-за своей болезни в скором времени не сможет выполнять обязанности главы государства. Сейчас рассматривает варианты передачи власти в России. Об этом заявил российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей в программе Роксаны Руно на Апостроф ТВ «Все по беспределу», передает УРА-Информ.

Историк считает, что серьезные изменения в Кремле могут состояться уже в этом году.

«Ему придется покинуть свой пост. Хотя, к сожалению, здесь нельзя предсказать с точностью до месяца и дня. Но счет идет на месяцы. Не на годы», — отметил Соловей.

Соловей также отметил, что фамилии возможных преемников действующего президента РФ постоянно меняются.

Болезнь российского лидера, по мнению эксперта, является основной причиной возможной передачи власти. Соловей отмечает, что президент РФ «держится на ногах» благодаря препаратам.

«Он просто попросил подобрать ему особую комбинацию препаратов, которая сможет держать его на ногах хоть какое-то время. Сейчас он на ногах пока еще держится. Двойники — это тоже правда, они используются в целях безопасности. Когда разъезжаются президентские кортежи, то это несколько кортежей. Иногда они использовались на публичных мероприятиях, когда президенту не надо было выступать. Сейчас, когда президент говорит, то это говорит сам президент России. В остальном можно только догадываться. В его состоянии он не может ни купаться в проруби, ни играть в хоккей. Это абсолютно точно»,- считает он.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов пойти на уступки по Донбассу, но захочет чего-то взамен. Такое мнение выразил российский политический технолог Станислав Белковский.