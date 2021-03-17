COVID-19 можно заболеть и после вакцинации: в Минздраве объяснили как

Эффективность препарата меняеться по истечению времени

Время чтения: 41 Секунд

Вакцина против пневмонии нового типа COVID-19 не может вызвать само заболевание. При этом, есть возможность, что пациент, получивший препарат, был уже инфицирован или же может заболеть после приема препарата. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

Отмечается, что эффективность препарата меняеться по истечению времени.

«Напоминаем, что организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. Через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете. Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что 17 марта, Министерство охраны здоровья Украины сообщило о первом граждане государства, который получил повторную прививку от пневмонии нового типа Covid-19.