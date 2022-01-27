Члены НФВ предположили, сколько продержатся при наступлении ВСУ

ВСУ не будут вступать в городские бои

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У подразделений боевиков «ДНР» на некоторых участках передовой есть по три, а где-то и по четыре линии обороны. Также есть и укрытия, что скрыты под землей, закопаны и линии сообщения, и ходы, все оружие пристреляно. Об этом заявил член НВФ «народной милиции ДНР» с позывным «Индус», передает УРА-Информ.

«У нас есть свои спецподразделения, ребята там, как правило, все тоже с боевым опытом. Уверен, они смогут закрыть брешь и помочь даже на второй линии. Сейчас в корпуса введены подразделения территориальных батальонов, есть отдельные разведбатальоны, танковые батальоны, артиллерийские дивизионы. Этого более чем достаточно, чтобы дать достойный отпор. Территория республик не очень большая, поэтому переброс подкреплений не займет много времени. В одну сторону 50 километров, в другую — сто пятьдесят. В течение нескольких часов подкрепление будет на месте. За это время по боевой тревоге соберутся подразделения резервистов. Они все приписаны к определенным полкам, знают свое расписание и воинские специальности», — отметил «Индус».

Также он добавил, что не верит в широкомасштабное наступление со стороны ВСУ с танками.

«Вот многие говорят, что Донбасс продержится лишь от трех до шести часов без помощи, но лично я считаю, что сутки-двое, а то и трое мы смело выстоим даже против всех тех украинских сил, которые они согнали на нашем направлении. Первые удары, возможно, и смогут где-то прорвать линию фронта, но дальше-то уже пойдут наши фланговые. РФ также не останется в стороне и придет на помощь Донбассу. Если это будут провокации большого уровня, то российские войска нанесут точечные удары по центрам сосредоточения и управления противника, по их аэродромам», — воодушевленно заявил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк РФ отказался изготавливать банковскую карту с изображением флага «ДНР».