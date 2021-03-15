В шаге от локдауна: какие области близки к «красной» зоне

Винницкая и Николаевская области ближе всего к «красной зоне»

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Сразу несколько регионов Украины могут войти в «красную» зону уже сейчас. Напомним, что в этой зоне действуют практически все ограничения январского локдауна.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил, что Винницкая и Николаевская области находятся на грани попадания в «красную» зону карантина. Именно в этих регионах превышен уровень госпитализации, а коэффициент новых случаев коронавируса близок к максимально допустимому значению, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Еще в трех областях — Киевской, Львовской и Сумской — есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране», — рассказал Ганиченко.

Он также добавил, что в Тернопольской области также нестабильная ситуация. Он отметил, что там приближается к граничным показателям госпитализации и выявления новых случаев.

Ранее мы сообщали, что власти рассматривают два варианта введения нового локдауна в Украине.