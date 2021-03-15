Гордон назвал новую дату выхода фильма-расследования, который должен открыть шокирующие факты

Новая дата выхода фильма о «вагнеровцах» – 5 апреля

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Журналист Дмитрий Гордон назвал новую дату выхода фильма расследования Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер». Ранее предполагалось, что это произойдет 15 марта, но дату выхода перенесли на 5 апреля.

При этом журналист отметил, что пятое апреля не окончательная дата, но сдвиги возможны плюс минус несколько дней в одну или другую строну. Также журналист рассказал, почему фильм не вышел 15 марта, как предполагалось ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на издание ГОРДОН.

«Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей», – рассказал журналист.

Гордон отметил, что журналисту так и не удалось встретится с представителями ОП, но он снял несколько других интервью.

Ранее Гордон заявил, что от этого фильма зависит будущее всей нашей властной верхушки.