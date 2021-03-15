Британский депутат: страны НАТО должны ввести санкции против Германии из-за Северного потока 2

Даниэль Кавчински о газопроводе

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Страны НАТО должны ввести санкции против Германии в связи со строительством Северного потока-2, и лучший способ остановить строящийся газопровод — поднять экологические проблемы, — заявил британский депутат Даниэль Кавчински.

В Палате общин по инициативе Кавчинского прошли дебаты по Северному потоку — 2, в ходе которых он представил ряд аргументов, объясняющих, почему Великобритания должна активнее участвовать в остановке газопровода из России в Германию, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

— Мы должны воспринимать НАТО как очень эксклюзивный и дорогой клуб для джентльменов, членство в котором означает привилегии, но также сопряжено с ответственностью. Члены НАТО обязаны не только защищать других в случае вооруженного нападения со стороны России, но и предотвращать давление или шантаж со стороны России на своих членов, — сказал Кавчински, депутат от правящей Консервативной партии.

— Северный поток-2, который намеренно обходит членов НАТО, безумен с точки зрения безопасности, и любая страна, участвующая в этом проекте, должна подвергнуться санкциям. Я думаю, что должен быть какой-то формальный выговор Германии со стороны НАТО в связи с Северным потоком — 2, — оценил британский депутат.

Ранее госсекретарь США заявил, что Северный поток-2 представляет угрозу экономической и стратегической ситуации в Украине.