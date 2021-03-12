Общество

Два варианта сценария нового локдауна в Украина: что задумали в ОП

Рассматривается радикальный и контролируемый варианты

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За последние несколько дней в Украине произошел резкий скачок заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Если раньше в стране фиксировалось менее трех тысяч случаев заражения, то сейчас уже более 13 000.

В связи с этой ситуацией в Украине снова начали говорить о том, что в стране могут ввести новый локдаун. В Офисе президента Украины прошло совещание, на котором обсуждались условия при каких обстоятельствах будут вводить локдаун, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал резидент.

На данный момент стало известно, что рассматривается два основных варианта развития событий. Первый – радикальный. Локдаун введет при 15-20 тысячах заразившихся COVID-19 в сутки на протяжении недели. Последние дни показывают, что таких показателей Украина может достичь уж в ближайшее время.

Второй вариант развития событий — контролируемый трех недельный карантин. Его могут ввести с 16 или 23 апреля. Напомним, что на второе мая в Украине в этом году припадает Пасха, поэтому именно на этот период ожидается большое количество людей, которые соберутся в церквах.

Ранее в МОЗ рассказали о рисках введения нового локдауна.

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