В Минздраве обеспокоены ситуацией с COVID-19: статистика на 14 марта

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области

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За прошедший день на территории украинского государства было зарегистрировано 9012 новых случаев пневмонии нового типа. Из них заболели 491 ребенок и 193 медицинских работника. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, сообщается, что доставлено в медучреждения 4216 граждан Украины. Также было выписано из больниц 4273 человек. Скончалось 145 граждан страны, а выздоровели 2743 украинца.

Известно, что за прошедшие сутки было проведено 60 522. Из них методом ПЦР — 31 598, методом ИФА — 6132.

Помимо этого, было исследовано 22 792 человек экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки самое большое число зараженных зарегистрировано в Житомирской области. Тут заболело еще 923 граждан. В Днепропетровской заразились 660 человек. При этом, в Винницкой области заболело 634 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украинского государства было поставлено 9304 прививки от COVID-19 индийской вакциной.