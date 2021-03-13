В Украине наращивают темпы вакцинации: за сутки привито почти 10 000 граждан

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области

Время чтения: 39 Секунд

За прошедший день на территории Украинского государства было поставлено 9304 прививки от COVID-19 индийской вакциной. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

Также отмечается, что всего с начала вакцинации на территории государства получили первую дозу препарата 47 541 человек.

Также за последние сутки наибольшее число вакцинированных граждан Украины наблюдается в Киевской области. Тут препарат получили 690 человек.

При этом, за весь период кампании по вакцинации украинского населения самое большое число зарегистрированных вакцинаций на территории Донецкой области. Тут сделано 4654 прививок.

Отмечается, что меньше всего привитых на территории Черниговской области. Тут 756 человек получили вакцину.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 12 марта, коронавирусной инфекцией нового типа в украинской столице, — Киеве, заразились 1 049 человек. Это стало рекордом по ежедневному приросту заболевших в столице с начала 2021 года.