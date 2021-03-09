В «ЛДНР» считают, что смогут отбить наступление ВСУ без помощи РФ: многие сомневаются

Громкие слова боевиков не соответствуют реальности

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Так называемые «власти» «ДНР» делают весьма смелые заявление о том, что «республика» сможет самостоятельно остановить возможное наступление ВСУ на Донбассе.

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в случае наступление ВСУ, в помощи российской армии необходимости не будет, потому что «ДНР» и «ЛНР» могут самостоятельно «опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на границы, прописанные конституцией», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

В тоже время с таким громким заявлением не согласны местные паблики и блогеры. «Это голословное заявление имеет весьма отдаленное отношение к реальности, потому что, в случае не оказания военной помощи со стороны РФ, «Корпуса Народной милиции» будут разгромлены в течение 3-5 дней», — пишет паблик.

Сообщается, что существует некомплект личного состава, 80% техники находится не на ходу, более 65% личного состава составляют люди 45+, потому что молодежь не намерена воевать.

Также источник добавляет, что в случае масштабного наступления ВСУ главари «республик» просто убегут в Россию.

Ранее бывший узник «Изоляции» назвал дату, когда Кремль вернет Донбасс и Крым.