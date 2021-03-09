Общество

Все гораздо серьезней: в «ЛНР» сообщают, что Украина стягивает технику к линии разграничения

Украина перебрасывает все больше техники на Донбасс

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Как в «ЛНР», так и в «ДНР» различные источники сообщают о том, что украинская армия готовится к масштабному наступлению. На этот раз стали известные новые подробности.

Телеграм канал «тайны луганской республики», сообщает, что ВСУ продолжают переброску техники на Донбасс. Также в конце февраля наблюдалось активное передвижение украинской техники на подконтрольной Украине территории Луганской области, в частности, в Лисичанске, пишет УРА-Информ.

«Мы хотели бы отметить, что последнее время в СМИ и ТГ-каналах активно раскачивается тема с возобновлением полноценных боевых действий. Многие скептически относятся к подобного рода информации, потому что за последние несколько лет жители Донбасса многократно слышали о готовящемся наступлении, т.к. тему возобновления БД неоднократно использовали в своих политических игрищах обе стороны», — пишет источник.

В тоже время он добавляет, что во время президентства Петра Порошенко это была «нормальная» ситуация, но сейчас, похоже, все гораздо серьезней.

Ране в «ЛДНР» сообщили, что готовы противостоять украинской армии даже без помощи РФ.

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