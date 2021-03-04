Выезд из ОРДЛО усложниться: боевики будут выдавать «пропуска»

Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ в ДО будет осуществляться при наличии пропуска

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Оккупационной администрацией на временно неподконтрольных территориях восточной Украины планируется принятие нового “закона”. Ним предусмотрено, что пересечение линии разграничения во время выезда из ОРДЛО будет осуществляться при наличии “пропуска”, который необходимо оформить в местных “органах внутренних дел ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, передает УРА-Информ.

“Оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области в ближайшее время планируется принятие т.н. „Закона ДНР „О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина““ (03.03.2021 завершается процесс его межведомственного согласования)”, — отметили в ведомстве..

Также по данным украинской делегации в ТКГ, этот “закон”, определяет категории лиц, которым запрещен въезд или выезд на территории “ДНР”.

“Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ в ДО будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного „органами внутренних дел ДНР“. Она будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей”, — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что главари террористической организации «ДНР», которая орудует на временно оккупированных территориях Донбасса позволили своим подчиненным открывать «предупредительный» огонь по позициям Вооруженных сил Украины.