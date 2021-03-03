Общество

Эта власть, как видим, уже обычные бандиты, попутала берега — жители ОРДО

Местные жители называют «власти» бандитами

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Жители ОРДО явно недовольны действиями местных «властей». Некоторые из них даже призывают к протестам, ведь ситуация в регионе совсем печальная.

Особо местные жители недовольны последними действиями «властей», в частности речь идет о введения в ОРДО наказания за клевету в интернете. Также они предполагают, что считают, что «власти» могут придумать любой повод, чтобы посадить любого человека за решетку, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Понятно, что эта власть, как видим, уже обычные бандиты, попутала берега и таким образом хочет всем недовольным жизнью в „д*ре“ и их работой, разворовыванием остатков наших городов заткнуть рты, чтоб не говорили правду о этих тв*рях», — написал один из местных жителей.

Жители возмущены тем, что нельзя будет пожаловаться ни на долги по зарплатам, ни на плохое качество дорог, ни на ужасное качество общественного транспорта.

Местные жители отмечают, что «власти» могут только воровать бюджет и бросать людей в тюрьму.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО повысили цены на проезд в общественном транспорте.

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