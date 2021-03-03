Общество

Катастрофа АН-26 под Харьковом в ГБР назвали сроки окончания расследования

Авиакатастрофа с самолетом ВСУ АН-26 произошла в 20:45 25 сентября

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Расследование трагической авиакатастрофы АН-26, которая произошла в Чугуеве, с курсантами намерены завершить в апреле текущего года. Об этом сегодня, третьего марта, сообщил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает УРА-Информ.

«Досудебное расследование указанной трагедии находится на постоянном контроле президента Украины. Его завершение планируем на конец апреля текущего года», — отметил чиновник.

Стоит напомнить, что трагическая авария самолета произошла 25 сентября 202 года. Авиасудно потерпело крушение при заходе на посадку. В результате катастрофы 25 человек погибли на месте, также еще один человек умер в больнице. Выжил лишь один курсант.

Ранее сообщалось, что следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение под Чугуевом.

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