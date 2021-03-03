«Абсурдное решение»: в Кремле отреагировали на санкции США из-за Навального

Ответ РФ на санкции со стороны США будет таким, который будет лучше всего соответствовать интересам россиян

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Любые санкции и ограничительные меры абсолютно неприемлемы и существенно вредят итак «находящимся в плачевном состоянии» отношениям РФ, США и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Пресс-секретарь Путина сделал такое заявление комментируя санкции, которые были введены из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он уточнил, что такие меры имеют деструктивное влияние на отношения между Россией, США и Евросоюзом.

«Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющих оснований, эффекта и смысла», — заявил Песков.

Он добавил, что ответ РФ на санкции со стороны США будет таким, который будет лучше всего соответствовать интересам россиян.

Пескова возмутил и тот факт, что поводом для этих ограничений послужило дело «берлинского пациента», то есть Навального.

«Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то наверно в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то и другое возмутительно. И то и другое неприемлемо», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обнародовало список граждан Российской Федерации, в отношении которых ввели санкции из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.