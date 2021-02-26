Выходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат дополнительный выходной

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За окном 26 февраля, а это значит, что впереди последние зимние выходные. Уже в понедельник – первое марта, то есть первый день весны.

По традиции, март принесет украинцам дополнительный выходной. Это Международный женский день, который празднуется 8 марта. В этом году этот день в календаре припадает на понедельник, это значит, что украинцы получат дополнительный выходной именно в этот день, пишет УРА-Информ.

Таким образом, украинцы смогут получить длительные выходные – 6, 7 и 8 марта (суббота, воскресенье и понедельник).

Март традиционно насчитывает 31 день. Стоит отметить, что в этом месяце будет 4 субботы и 4 воскресенья, то есть с учетом дополнительного выходного, украинцы в целом получат 9 дней для отдыха в этом месяце. Кроме того, будет 22 рабочих дня.

Также стоит отметить, что украинцы 28 марта будут переводить время на час вперед.

Ранее мы сообщали, что Украина может отменить переход зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект уже подготовлен.