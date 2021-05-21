Прекращение огня между ХАМАС и Израилем

Перемирие началось несколько часов назад

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Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Перемирие вступило в силу в 2:00 с четверга по пятницу.

ХАМАС и Израиль заявили о том, что прекратят стрельбу на границе с сектором Газа в 18:00 в четверг вечером, начиная с 2 часов ночи с четверга по пятницу. Новость о согласованном прекращении огня подтвердила израильская сторона, пишет УРА-Информ.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что кабинет безопасности единогласно поддержал «взаимное и безоговорочное» перемирие в Газе, предложенное египетским посредником.

За 12 минут до прекращения огня израильская армия объявила о запуске ракет из сектора Газа по южному Израилю.

«Большое количество ракет в настоящее время запускается из Газы в южную часть Израиля. Важное напоминание: с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили более 4340 ракет по Израилю», — говорится в пресс-релизе израильской армии, опубликованном в Twitter в 1,48 по местному времени.

В четверг дипломатические усилия по прекращению огня в израильско-палестинском конфликте активизировались после того, как накануне президент США Джо Байден призвал премьер-министра Нетаньяху деэскалацию конфликта.

Ранее мы сообщали, что стороны близки к прекращению огня.