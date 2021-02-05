Синоптики предупреждают украинцев: идут очень сильные морозы

Мороз возвращается в Украину

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После нескольких дней плюсовой температуры в Украину снова возвращаются морозы. Ближайшие выходные 5 и 6 февраля принесут похолодание даже до 22 градусов ниже нуля.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook отметила, что осадки по всей стране практически будут отсутствовать, в тоже время местами будет идти снег. Так на севере страны ночью в выходные температура воздуха будет достигать -10 -15 градусов, а в ночь на 7 февраля местами даже до минус 22. В субботу днем ожидается до минус девяти, а в воскресенье – до минус 12, пишет УРА-Информ.

На остальной территории страны в ночное время температура воздуха будет в пределах четырех – десяти градусов ниже нуля. В центральной части будет доходить и до минус 15. В субботу днем от минус один до минус шести градусов.

На юге страны по традиции теплее. Днем 6 февраля будет около нуля градусов, но 7-го на юге. В то же время Закарпатье и Крым порадуют «плюсом»

Погода в Киеве в выходные будет тоже морозной. В субботу ночью до минус 15, а днем до минус 7. В воскресенье ночью – минус 17, а днем до минус12. Существенные осадки в течение 6-7 февраля в столице не прогнозируют.

Ранее синоптики дали прогноз на последний месяц зимы.