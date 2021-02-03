Дело Шеремета: суд продлил меры подозреваемым в убийстве

В суд пришли народные депутаты, которые хотели взять на поруки Андрея Антоненко

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Шевченковский районный суд Киева продлил меры Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугар, которые являются подозреваемыми в уголовном деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, передает УРА-Информ.

Так, стало известно, что Андрею Антоненко продлить арест на 60 суток. В то же время, Юлию Кузьменко оставили под круглосуточным домашним арестом. Яне Дугар оставили денежный залог.

При этом, суд также исследовал второй том материалов, который был предоставлен стороной обвинения.

«В этом томе находятся материалы о начале досудебного расследования, а именно: постановления о создании группы следователей и прокуроров с момента убийства Павла Шеремета до момента передачи дела в суд», — подчеркнул Беспалый.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины еще не получала от Беларуси разрешение на проведение следственных действий по делу убийства журналиста Павла Шеремета.