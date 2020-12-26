Происшествия

Утро в Берлине началось со стрельбы: есть раненые

Наталия

Стрельба произошла недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии

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В Берлине утро началось со стрельбы в центре города. На данный момент известно о четырех раненых людях. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Известно, что несколько человек открыли огонь в районе Кройцберг. По данным правоохранительных органов Германии, ранено четыре человека. При этом, ранее пожарная служба сообщала о четырех раненых.

Также сообщается, что участников перестрелки в центре Берлина искали множество вооруженных офицеров полиции. Помимо этого, полицейскими был запрошен вертолет, который совершил облет района.

Некоторые источники пишут, что стрельба произошла недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии. Даже учитывая этот факт, сотрудники полицию пока не готовы связывать перестрелку с политическими мотивами стрелявших.

«Сейчас ситуация очень неясная», – заявила представитель полиции.

Ранее сообщалось, 24 декабря, боевики незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса пять раз нарушали режим тишины.

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Наталия

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