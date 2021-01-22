«Нам пока не давали разрешения на следственные действия в Беларуси», — глава Нацполиции о деле Шеремета

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

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Национальная полиция Украины еще не получала от Беларуси разрешение на проведение следственных действий по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает УРА-Информ.

«Нам пока никто не давал разрешение на проведение следственных действий на территории Беларуси. На данный момент мы располагаем только той информацией, которая была обнародована в СМИ, в частности, гражданином из Литвы, который заявил о готовности свидетельствовать о событиях 2012 года и Национальная полиция готова его допросить», — резюмировал Клименко.

Также относительно всех остальных фигурантов по данному делу, глава Нацполиции добавил, что голоса есть на аудиозаписи, однако, он добавил, что если Нацполиции будут предоставлены оригиналы этих записей, «мы их сначала изучим, а потом будем определяться».

Ранее сообщалось, что фонетическая экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева на аудиозаписях, в которых обсуждалось скандальное убийство журналиста Павла Шеремета.