Общество

Хотели бы, давно присоединили бы, Крым вон за пару дней откусили — жители РФ о Донбассе

В России не верят, что Кремль пойдет на такой шаг

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Жители Российской Федерации поделились своим мнением по поводу того, присоединит ли Москва так называемые «ЛНР» и «ДНР». Большинство участников дискуссии предполагает, что это не случится.

Обсуждение началось после того, как известная российская пропагандистка, а также, по совместительству, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время своего выступления сегодня, 28 января, на так называемом форуме «Русский Донбасс» призвала правительство Российской Федерации «забрать Донбасс домой».

«Хотели бы, давно присоединили бы. Крым вон за пару дней откусили. Видимо, просто на***й этот Донбасс не нужен», — заявил один из участников дискуссии на большом форуме, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Некоторые отмечают, что Украина и так считает Россию врагом, а от Донбассе – одни только потери.

«Да уже посмотрели как взяли, 7 лет прошло и только могил добавилось по всей России», — заявил еще один пользователь.

«Зачем вообще вспоминать про Донбасс, если наши власти с ним лютейше обос***ись? Злить людей еще сильнее? Они что дразнят россиян?» – пишет россиянин.

Даже если это произойдет, отмечают россияне, то Донбасс не будет жить, как Москва, а как проста глубинка.

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