Ликвидация налоговой милиции: ВР приняла закон

Документ поддержали почти 260 народных депутатов

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4090 «О внесении изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» относительно срока вступления в силу отдельных положений». Документ поддержали 259 народных избранников. Об этом пишет УРА-Информ.

«Проект Закона разработан с целью обеспечения функционирования органов налоговой милиции и выполнения ими функций по борьбе с правонарушениями налогового законодательства на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений», — сказано в пояснительной записке.

Стоит отметить, что проект данного закона предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения властей Украины о начале деятельности Бюро экономической безопасности, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу Закона Украины «О Бюро экономической безопасности Украины».

Ранее сообщалось, что Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши начали первое заседание «Люблинского треугольника». Заседание проходит онлайн из-за коронавирусной инфекции нового поколения.