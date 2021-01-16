Остались вопросы по Кернесу: из-за объявления его мэром открыли дело

Производство открыто 11 января по ч. 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины

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Областная прокуратура города Харьков открыла производство в отношении председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Она объявила избранным мэром Геннадия Кернеса, при этом, политик не приносил повторную присягу. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на депутата Харьковского городского совета от партии «Слуга народа» Алину Мустафаеву в Facebook

«Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно приносить присягу» — написала политик.

Также Мустафаева обнародовала ответ харьковской прокуратуры на ее обращение. В нем сказано, что производство открыто 11 января по ч. 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. И может быть расценено как служебная халатность.

Известно, что данное производство расследует ГУ НП в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время церемонии прощания с мэром города Геннадием Кернесом находилось 110 тысяч граждан.