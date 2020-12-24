Новогодний «подарок» Кабмина ресторанам и кафе: что произошло

Заведениям общепита позволили работать до 7:00 в новогоднюю ночь

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Приятный сюрприз получили владельцы ресторанов, кафе и баров от Кабинета министров. Заведениям общепита позволили работать до 7:00 в новогоднюю ночь.

Правительство внесло изменения в постановление «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий карантине». Ранее кафе и рестораны могли работать только до первой ночи, но теперь произошли изменения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Соответствующее постановление № 1301 было принято правительством 23 декабря и размещено на Правительственном портале.

«В подпункте 12 пункта 2 карантинной постановления цифры и слова «до 1-го часа» заменены цифрой и словами «до 7 часов». Этим подпунктом вводились ограничения работы кафе и ресторанов, которым было разрешено работать до 1-го часа в новогоднюю ночь», — отмечает источник.

Отметим, что в обычные дни в Украине ресторанам и другим заведениям общепита позволяют работать только до десяти вечера.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом.