Скандальная украинская икона: Лавров вернул подарок

Боснийской стороне стоит, все таки, выяснить происхождение иконы

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МИД Российской Федерации передал в посольство Боснии и Герцеговины в российской столице икону, которую была подарена главой президиума БиГ Милорад Додик подарил министру РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на МИД РФ.

Там отметили, что боснийской стороне стоит, все таки, выяснить происхождение иконы.

Помимо этого, в администрации главы президиума БиГ сегодня сообщили, что на данный момент нету подтверждения, что икона, которая якобы родом из Украины, находится в списке пропавших икон, или в розыске. Так же отметили, что нет доказательств, что это часть культурного достояния кого-либо.

Ранее сообщалось, что в российском Кремле рассказали о своих планах на подаренную глава МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века. Ранее ее незаконно вывезли из временно оккупированного украинского Донбасса в Боснию и Герцеговину.