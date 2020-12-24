В Украине более миллиона случаев заражения ковидом: обновленная статистика

В общей сложности коронавирусной инфекцией в Украине уже заразилось 1 001 132 человека

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Сегодня, 24 декабря, была обновлена информация по поводу количества случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Общее количество случаев с начала пандемии в стране перевалило за один миллион.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в общей сложности коронавирусной инфекцией в Украине уже заразилось 1 001 132 человека. За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 490 человек. Также было зафиксировано 223 летальных случая, 15 575 пациентов выздоровели, в тоже время госпитализированы – 2 721 человек.

Об этом пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях», — написал на своей странице в Фейсбук министр.

Стоит отметить, что только один регион Украины — Киев преодолел отметку в 100 тысяч случаев заражения. В столице зафиксировано уже 105 040 случаев заражения.

В общей сложности 631 435 пациента уже выздоровели. Активными больными остаются 369 697 человек. Также в Украине уже зафиксировано 17 395 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что Украина может закупить азиатскую вакцину от коронавируса уже в январе.