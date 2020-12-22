Жители «ДНР» жалуются на просроченные продукты в магазинах: другого просто нет

Товары продаются в полной антисанитарии, вместе может быть молочка и рыба

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В магазинах так называемой «ДНР» находится много просроченной продукции. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они отмечают, что продавцы выставляют на продажу продукцию, несмотря на то, что срок ее годности уже истек. Все- из-за того, что просто другого товара в «республике» нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Один из авторов поста отмечет, что кондитерское изделие просрочено уже на четыре дня, но никто его не намерен забирать с прилавков.

«Дата изготовления конкретного продукта 12 декабря. Срок годности к употреблению 120 часов. Сегодня уже 21 декабря. Итог: товар просрочен на 4 дня, но благополучно продается. Продавцом был дан четкий ответ — «другого нет». И так почти вся кондитерка в магазине «Караван» на Буденновке. Будьте осторожны!» – пишет автор.

Другие пользователи социальной сети подтверждают сложившеюся ситуацию. Они отмечают, что в других торговых заведениях ситуация не лучше. Также они отмечают, что товары продаются в полной антисанитарии, вместе может быть молочка и рыба.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нет денег даже в банкоматах.