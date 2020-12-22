Выборы мэра Харькова: стали известны две предполагаемые даты

Скорее всего, выборы пройдут не ранее осени следующего года

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Стали известны предполагаемые даты проведения выборов нового городского главы Харькова.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко сообщил, что новые выборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

В тоже время он отметил, что провести выборы 28 марта, скорее всего, не получится, так как не успеют провести все формальности.

По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.

«Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя», — сказал Корниенко.

По данным источников, скорее всего выборы в Харькове пройдут следующей осенью, не скорее.

Напомним, что действующий мэр города Геннадий Кернес умер от последствий коронавирусной болезни в больнице в Берлине.

Функции мэра на данный момент исполняет секретарь местного совета.

Ранее мы сообщали, что вчера, 21 декабря, в Харьков прибил самолет с телом Кернеса.