Как в Украине получать пенсии за выслугу лет: что нужно знать

Пенсии назначаются и выплачиваются при увольнении с работы, которая дает право на этот вид пенсии

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Многих украинских пенсионеров и тех, кто в скором времени планирует выйти на пенсию интересует вопрос «пенсии за выслугу». За «это» пенсии назначаются и выплачиваются при увольнении с работы, которая дает право на этот вид пенсии.

В тоже время сообщается, что при этом виде пенсии, после зачисления на работу, выплата пенсии прекращается и возобновляется только со следующего дня после дня увольнения с работы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Пенсионный курьер.

Такое разъяснение дало издание на вопрос пенсионера о том, засчитывается ли в специальный стаж работа провизора, если она выполняется по совместительству.

Ему в том числе ответили, что работа провизором на полставки в аптеке также дает право на пенсию за выслугу лет.

В тоже время также сообщается, что в таком случае в специальный стаж засчитывается каждый месяц такой работы как полный, даже если страховой стаж за этот месяц будет неполным.

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