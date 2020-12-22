Без вакцины никуда не пустят: украинцев обяжут проходить вакцинацию от коронавируса

Без вакцины нельзя будет посещать садики, школы и даже работать в сфере обслуживания

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Похоже, что вакцина от коронавирусной инфекции стане обязательной для украинцев. Вполне реальное развитие сценария, при котором отсутствие прохождения вакцинации, может сказаться на повседневной жизни.

Уже в следующем году Верховная рада может обязать украинцев в обязательном порядке проходить вакцинацию. Это может стать обязательным требованием для посещения садиков, школ, для работы в сфере обслуживания и т.д.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что заинтересанты в продвижении кейса о полной обязательной вакцинации в Украине хотят использовать ситуацию с новым штаммом коронавируса бушующем сейчас в Британии и обнаруженном у жителя Закарпатья, для продвижения законопроекта 4142 (о системе общественного здоровья, который предусматривает обязательную вакцинацию отдельных категорий населения)», — пишет источник.

Также он отмечает, что если новый штамм и дальше продержится в заголовках СМИ до конца января, то под него будет легче принять советующий законопроект в Раде. При этом, медийная раскачка проекта начнется уже сейчас.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут отменить локдаун в январе.