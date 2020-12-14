В «ДНР» запускают новую стратегическую платформа: на что пошел Пушилин

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В так называемой «ДНР» анонсировали запуск новой платформы, которая даст толчок развития Донбасса. Главарь «республики» Денис Пушилин рассказал о новом, по его словам, вынужденном шаге, региона.

Он заявил, что «ДНР» думает вперед даже на одно поколение и запускает платформу «идеологическое устройство ДНР», что позволит быть «ДНР» на шаг впереди своих конкурентов. По словам «главаря ДНР» эта платформа будет пропагандировать и объяснять населению региона идеи и ценности не только «русского мира», но и самой «Республики». При этом, на основе этой идеологии будут работать все «органы местной власти».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мы знали к чему идем в 2014 году, а сейчас мы думаем минимум на одно поколение вперед. Поэтому прорабатывать нужно все аспекты развития нашей республики. Нужно научно и четко объяснить наши позиции, ведь у нас много достижений. Это поможет ДНР выйти на новый уровень», — сказал он.

Также он добавил, что «республике» нужна сильная идейна доктрина, которая прославлять идею «сильной ДНР».

Ранее мы сообщали, что Украина сделает ставку на Нормандский Формат +2 в рамках завершения конфликта на Донбассе.