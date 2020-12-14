Политика

Выдуманная болезнь COVID-19: неожиданное заявление «слуги»

Наталия
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Народный избранник от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная инфекция нового поколения является выдумкой. Политик отметил, что не имеет доверия ни к одной вакцине, которую предлагает рынок.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Камельчука в эфире канала «Наш».

«Совершенно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19» — отметил представитель президентской партии.

Также он подчеркнул, что сейчас часто можно услышать об эффективности вакцин в 70%, 50% или даже 30%. Эксперты считают, что это нормально, однако у Камельчука есть вопросы к тому, что же будет лечить данная вакцина.

Ранее сообщалось, что власти Украины получили официальное одобрение от COVAX касательно запроса на получение вакцины от коронавируса нового поколения. 

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Наталия

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