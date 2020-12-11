Общество

Как вернуть обоняние при коронавирусе: Комаровский рассказал эффективный способ

Виктор
Время чтения:59 Секунд

Одним из самых типичных синдромов коронавирусной инфекции называют потерю обоняния. При этом не у всех пациентов, у которых выявили ковид, происходит его потеря.

В среднем обоняние отсутствует у пациентов от двух до трех недель, но в некоторых случаях оно может пропасть на полгода и даже более. Такие случаи были зафиксированы даже в Украине. Есть такие пациенты, которые заразились при первой волне ковида, но все еще к ним не вернулось обоняние.

Известный украинский врач Евгений Комаровский в своем Ютуб-канале рассказал об эффективном методе, который может вернуть обоняние.

Об этом пишет УРА-Информ.

Он заявил, что нужно поддерживать слизистую во влажном состоянии, при этом не допускать сухого воздуха, перегрева, недостатка жидкости в организме.

«Кроме того, британские отоларингологи рекомендуют проводить тренировки обоняния: нюхать эфирные масла лимона, гвоздики, эвкалипта и розы. Для этого нужно взять ватный диск, накапать на него одно из четырех видов масел, мысленно представить, к примеру, тот же лимон, и начать делать короткие вдохи, пытаясь этот запах ощутить. Потом сделать перерыв на 15 – 20 минут, и попробовать уже с другим маслом. Рекомендуется это делать пару раз в день», — заявил врач.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса в Украине за последние сутки умерло рекордное количество пациентов.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Виктор

Британцы и россияне будут вместе работать над вакциной от коронавируса

Британо-шведская компания AstraZeneca приняла предложение о сотрудничестве от российского института Гамелеи. Ученые хотят увидеть, можно ли совместить работу над вакцинами против COVID-19. Создатели вакцины Спутник...
Наталия

Непогода в Украине: в Киеве отменили рейсы, а УЗ сообщает о задержке поездов

Из-за сильного гололеда на территории Украины произошла задержка движения некоторых поездов, а в аэропорту "Киев" и вовсе отменили несколько рейсов. Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь...
Наталия

Пандемия в Германии берет верх: колоссальное количество смертей и новых зараженных

В ФРГ уже вторые сутки подряд лабораторно подтверждают рекордное число новых заболевших и погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные...
Виктор

Гололед в Украине: врач рассказал, что делать, чтобы не получить травмы

В Украине очень резко меняется погода. То может быть минус 3-4, а спустя несколько часов уже плюсовая температура. Также часто бывает наоборот, плюс меняется на...
Наталия

Шмыгаль рассказал о порядке приобретения вакцины в Украине

На территории украинского государства можно будет купить вакцину от коронавируса нового поколения COVID-19 на коммерческой основе и ввести ее себе самостоятельно. Об этом пишет УРА-Информ...
Виктор

В Украине рекордное количество смертей от коронавируса: столько летальных случаев еще не было

Хотя карантин выходного дня дал положительную динамику и уже на протяжении более двух недель не фиксируется рекордное количество новых случаев, но пандемия ковиду не отступает...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap