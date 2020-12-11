Как вернуть обоняние при коронавирусе: Комаровский рассказал эффективный способ

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Одним из самых типичных синдромов коронавирусной инфекции называют потерю обоняния. При этом не у всех пациентов, у которых выявили ковид, происходит его потеря.

В среднем обоняние отсутствует у пациентов от двух до трех недель, но в некоторых случаях оно может пропасть на полгода и даже более. Такие случаи были зафиксированы даже в Украине. Есть такие пациенты, которые заразились при первой волне ковида, но все еще к ним не вернулось обоняние.

Известный украинский врач Евгений Комаровский в своем Ютуб-канале рассказал об эффективном методе, который может вернуть обоняние.

Об этом пишет УРА-Информ.

Он заявил, что нужно поддерживать слизистую во влажном состоянии, при этом не допускать сухого воздуха, перегрева, недостатка жидкости в организме.

«Кроме того, британские отоларингологи рекомендуют проводить тренировки обоняния: нюхать эфирные масла лимона, гвоздики, эвкалипта и розы. Для этого нужно взять ватный диск, накапать на него одно из четырех видов масел, мысленно представить, к примеру, тот же лимон, и начать делать короткие вдохи, пытаясь этот запах ощутить. Потом сделать перерыв на 15 – 20 минут, и попробовать уже с другим маслом. Рекомендуется это делать пару раз в день», — заявил врач.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса в Украине за последние сутки умерло рекордное количество пациентов.