Общество

В Украине рекордное количество смертей от коронавируса: столько летальных случаев еще не было

Виктор
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Хотя карантин выходного дня дал положительную динамику и уже на протяжении более двух недель не фиксируется рекордное количество новых случаев, но пандемия ковиду не отступает и забирает жизни все больше и большего количества украинцев.

Так за последние сутки было зафиксированное рекордное количество летальных случаев. 285 пациентов с коронавирусом скончались за последние 24 часа. Предыдущий рекорд был установлен девятого декабря, когда было зафиксировано 276 летальных случаев. В общей сложности с начала пандемии уже зафиксировано 14 755 смертей от коронавируса.

Об этом пишет УРА-Информ.

«13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

В общей сложности в Украине уже было зафиксировано 872 228 случаев ковида. 480 348 пациентов сумело победить болезнь.

Ранее мы сообщали, что в США позволили использовать вакцину от коронавируса Pfizer.

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Виктор

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