Экономика

Евросоюз и США хотят ввести санкции против Турции

Виктор
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Евросоюз и США введут санкции против Турции. Главы государств и правительств, присутствовавшие на заседании Европейского совета в Брюсселе, одобрили в четверг план введения ограниченных санкций в отношении граждан Турции и компаний, занимающихся разведкой нефти на шельфе у побережья Кипра.

В свою очередь, Белый дом должен ввести санкции против страны за закупленную в прошлом году российскую систему ПРО С-400.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

В четверг лидеры стран-участниц решили не вводить более жестких ограничений против Турции. Список санкций ЕС на сегодняшний день, принятый в ноябре 2019 года против двух турецких высокопоставленных лиц, было решено распространить на несколько новых турецких хозяйствующих субъектов и граждан этой страны.

Окончательное решение по «широким санкциям» отложено до марта. А пока Хосеп Боррелл, глава дипломатии ЕС, должен представить всеобъемлющее видение отношений между Европейским союзом и Турцией и сценарии на будущее.

Белый дом также близок к введению санкций против Турции в связи с покупкой Анкарой российских ракетных систем С-400 и ее политикой в ​​Сирии и Ливии. Ожидается, что власти США официально объявят о санкциях позднее на этой неделе.

Ранее мы сообщали, что США усиливают санкции против Северного Потока 2.

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Виктор

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