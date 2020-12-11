Политика

Применения группировки войск РФ и Беларуси: Лукашенко одобрил план

Наталия
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Непризнанный мировым сообществом президент РБ Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и Российской Федерации.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на государственное белорусское информационное гентство БелТА

Стоит отметить, что новый план представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Александр Вольфович

Также Лукашенко сообщил, что такая же работа по обновлению плана группировки военных проводится и в России.

Существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты своих суверенных границ на западном направлении и основу этой группировки составляют вооруженные формирования Республики Беларусь. В Российской Федерации созданы силы и средства, которые в случае конфликта разных государств, или же военных действий извне вместе выступают на защиту российского и беларуского государства.

«Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя…Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы» — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ровно через неделю, 17 декабря, Беларусь закроет свои границы. Официальная причина – распространение коронавирусной инфекции.

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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