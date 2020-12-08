Экономика

В Украине выросла стоимость электроэнергии

Наталия
Время чтения:53 Секунд

Уже в ноябре текущего года средневзвешенная стоимость электроэнергии на «Рынке на сутки вперед» поднялась до 1 536,25 грн/МВт. Это на 16,2% выше, чем в октябре, а также на 12,3% выше, чем в ноябре 2019 года. Об этом сообщается в отчете ГП «Оператор рынка», передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что средневзвешенная стоимость электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме украинского государства поднялась на 17% по сравнению с октябрем. Цена выросла до 1 527,09 грн/МВтч.

Средневзвешенная стоимость электроэнергии в Бурштынском энергоострове, который покрывает Западную Украину поднялось на 8%. Сейчас уена электроэнергии составляет 1 633,29 грн/МВтч.

Также оператор энергорынка отметил, что в ноябре почасовая стоимость на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне ОЭС в определенные дни или сильные часы нагрузки были близки к максимальным. Причиной этому является увеличение спроса на электроэнергию и сокращение предложения на продажу электроэнергии на площадке.

Ранее стало известно, что первая неделя декабря принесла не только морозы, но и также подорожание бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом, рост существенный более 50 копеек в зависимости от региона.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

ВР определилась с датой голосования за бюджет на 2021

Верховная рада Украины планирует голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении. Это произойдет на следующей пленарной неделе, которая стартует 15 декабря....
Наталия

COVID-19 нарушил планы на Давоский форум: его перенесли

Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе будет перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Теперь она пройдет в Сингапуре в 2021...
Виктор

Бензин продолжает дорожать: эксперт рассказал, когда остановятся цены

Первая неделя декабря принесла не только морозы, но и также подорожание бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом, рост существенный более 50 копеек в...
Виктор

Германия выделила Украине один миллион евро: стало известно, на что пойдут деньги

Германия в очередной раз выделила Украине очередную финансовую помощь. Страна ЕС предоставила Украине один миллион евро. Вчера, седьмого декабря, постоянный представитель ФРГ при Совете Европы...
Виктор

ВИП-пенсии в Украине: сколько получают самые богатые пенсионеры

Пенсионный фонд Украины опубликовал весьма интересную статистику относительно пенсий в Украине. Стоит отметить, что максимальный размер пенсий в нашей стране ограничен и не может превышать...
Наталия

Возрождая Антонов: Минобороны сделает заказ у концерна до конца года

Министерство обороны Украины планирует сделать заказ у ГП "Антонов". В ведомстве хотят заказать три новых транспортных самолета Ан-178. Такое произойдет впервые за время независимости Украины. Об этом заявил министр...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap