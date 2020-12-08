В Украине выросла стоимость электроэнергии

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Уже в ноябре текущего года средневзвешенная стоимость электроэнергии на «Рынке на сутки вперед» поднялась до 1 536,25 грн/МВт. Это на 16,2% выше, чем в октябре, а также на 12,3% выше, чем в ноябре 2019 года. Об этом сообщается в отчете ГП «Оператор рынка», передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что средневзвешенная стоимость электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме украинского государства поднялась на 17% по сравнению с октябрем. Цена выросла до 1 527,09 грн/МВтч.

Средневзвешенная стоимость электроэнергии в Бурштынском энергоострове, который покрывает Западную Украину поднялось на 8%. Сейчас уена электроэнергии составляет 1 633,29 грн/МВтч.

Также оператор энергорынка отметил, что в ноябре почасовая стоимость на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне ОЭС в определенные дни или сильные часы нагрузки были близки к максимальным. Причиной этому является увеличение спроса на электроэнергию и сокращение предложения на продажу электроэнергии на площадке.

Ранее стало известно, что первая неделя декабря принесла не только морозы, но и также подорожание бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом, рост существенный более 50 копеек в зависимости от региона.