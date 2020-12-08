Политика

Путин тайно скрывается в Сочи: стала известна причина

Виктор
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Президент России Владимир Путин скрывает в последнее время свое место пребывания. Официально, в Кремле сообщат, что глава государства находится в Москве, однако по заявлению источников это не правда.

Сразу несколько источников сообщают, что с конца лета Путин находится в Сочи, однако это скрывается. В Кремле считают, что в связи с пандемией коронавируса более выгодно представлять информацию о том, что Путин ничего не боится и трудится в своей резиденции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Проект.

Источники отмечают, что президент России часто общается с высокопоставленными российскими чиновниками, а потом пресс-служба главы государства выкладывает видео или фотографии о встрече. При этом на материалах видно, что все происходит в кабинете Путина в Подмосковье. Однако это не фотомонтаж. Все намного проще. В Сочи сделали главе государства кабинет, который полностью идентичен подмосковному. Это позволяет фальсифицировать местонахождение президента.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса доступ к президенту есть только у журналистов государственного ВГТРК, то есть скрывать свое реальное местоположение Путину очень просто.

Ранее мы сообщали, что в Украине ветеранов Второй мировой войны наградили медалями от Путина.

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Виктор

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