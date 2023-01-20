Какие фильмы украинцы смотрят больше всего: Netflix опубликовал статистику  

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

Данные платформы касаются периода с 9 по 15 января. Как оказалось, на первом месте у украинцев оказалась картина под названием «Бледно-голубой глаз», а вторая же позиция принадлежит сериалу «Джинни и Джорджия».

Однако есть и другие фильмы, которые сильно приглянулись жителям Украины. Среди них следующие:

Достать ножи: Стеклянная луковица”;

“Как я стал гангстером. Правдивая история”;

“Максим Оса и золото Песиголовца”;

“Время”;

“Исчезла собака”;

“Красное сообщение”;

“Тяжелая мишень 2”;

“Ищу тебя.

Что примечательно, большинство картин являются драмами с различными элементами: от мистики до боевика. Тем не менее, вышеуказанные данные помогают режиссерам лучше ориентироваться во вкусах людей, чтобы создавать качественную продукцию на экранах.

Напомним, Садальский раскрыл, что ему перед смертью сказал Вахтанг Кикабидзе.