Культура

Какие фильмы украинцы смотрят больше всего: Netflix опубликовал статистику  

Родион Власов

Социология шоу-бизнеса показывает реальные интересы жителей Украины насчет определенных кинокартин.

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Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

Данные платформы касаются периода с 9 по 15 января. Как оказалось, на первом месте у украинцев оказалась картина под названием «Бледно-голубой глаз», а вторая же позиция принадлежит сериалу «Джинни и Джорджия».

Однако есть и другие фильмы, которые сильно приглянулись жителям Украины. Среди них следующие:

  • Достать ножи: Стеклянная луковица”;
  • “Как я стал гангстером. Правдивая история”;
  • “Максим Оса и золото Песиголовца”;
  • “Время”;
  • “Исчезла собака”;
  • “Красное сообщение”;
  • “Тяжелая мишень 2”;
  • “Ищу тебя.

Что примечательно, большинство картин являются драмами с различными элементами: от мистики до боевика. Тем не менее, вышеуказанные данные помогают режиссерам лучше ориентироваться во вкусах людей, чтобы создавать качественную продукцию на экранах.

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