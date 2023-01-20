Намечается что-то серьезное – на Западе раскрыли, с кем тайно встречался Зеленский

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Об этой информации сообщил The Washington Post, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, речь идет о главе Центрального разведывательного управления Уильяме Бёрнсе. Журналисты утверждают, что Бёрнс в режиме инкогнито проводил встречу с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

По версии СМИ, стороны поднимали тему наступательных планов Российской Федерации в Украине. Представители СМИ говорят о том, что Бернс заявлял о «безотлагательности момента» на фронтовых линиях.

«Учитывая фон массированных поставок оружия Киеву, все выглядит так, будто бы намечается что-то серьезное», – заключили журналисты.

Однако даже западная пресса пока не может до конца утверждать, для чего была вышеупомянутая встреча, и какой прорыв ВСУ может готовиться. Есть только теории разных экспертов, которые не находят подтверждения в официальных источниках.

Напомним, Британия дала предупреждение Путину: Уоллес сказал, что решили отправить Украине.