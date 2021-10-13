Монатик раскрыл секрет почему носит постоянно шляпы: артист сделал неожиданное признание (видео)

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик в одном из телевизионных эфиров шоу «Поют все» сделал неожиданное для всех признание зачем ему нужны на выступлениях головные уборы.

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Об этой информации сообщил Politeka , передает Ura-inform.

Монатик часто во время выступлений носит на голове разнообразные шапочки -это и стильного рода шляпы, обычные шапочки и даже кепи. Каждый раз появляясь на публике он удивляет разнообразием шапок. Недавно он по секрету рассказал украинской певице Наталье Могилевской для чего он их носит во время выступлений.

Как оказалось, секрет прост. Головные уборы Монатика служат не просто для красоты, как модный аксессуар, а помогают певцу ещё одной функцией. Они пропитывают пот со лба артиста, чтобы последний не забивал глаза.

«Зачем я надеваю шляпки? Просто они впитывают пот. Во время выступления у меня заливаются глаза, и я ничего практически не вижу. А шапки здорово выручают», — поведал артист.

Могилевская, скорее всего, приняла данное откровение не всерьез. Она просто рассмеялась в ответ.

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