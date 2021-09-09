Культура

Моргенштерн едет в Украину: билеты уже в продаже

Скандальный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) планирует все же посетить Украину, несмотря на то что он занесён в «черный список».

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Об этой информации сообщил Korrespondent.NET,  передает Ura-inform.

Рэпер едет в страну с тремя концертами в различных городах Украины. Об этой информации стало известно из расписания, а также реализаци билетов на сайте Контрамарка.юа.

Первое выступление намечено в Запорожье 13 ноября, цена входного билета будет колебаться от 550 до 950 гривен. Второе состоится в Харькове 15 ноября, там анонсируют цену билета от 400-2590грн. И третье выступление состоится в столице 16 ноября, предварительная стоимость билетов от 690-4490 гривен.

Так же делается предупреждение, что на концерт не будут пускать детей, младше шестнадцати лет. В Киеве мероприятие будет проходить во Дворце Спорта.

«Это будет по-настоящему взрывное событие для всех приверженцев нового рэпа, не знающего предубеждений и никаких ограничений. Он популярен, его могут ненавидеть, обсуждать  и даже завидовать. Ной рэпер никого не оставляет равнодушным» — говорят  организаторы  концерта.

В недавнем интервью Гордону Моргенштерн рассказал, что по паспорту он не Алишер Валлев, который считается угрозой нацбезопасности а Лишер Моргенштерн и поэтому въезд ему не запрещён.

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