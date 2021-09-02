Алина Гросу
Культура

Алина Гросу с малышом на руках поделилась радостью: певица сказала, что ей подарил Бог

Певица Алиса Гросу разместила на своей странице в социальной сети радостное фото с ребёнком. На снимках она очень счастлива и благодарит Бога за такой подарок.

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Об этой информации сообщил «Sport.politeka.NET», передает «УРА Информ».

Алиса Гросу, которая долгое время проживала и работала в России, часто радует своих фанатов семейными снимками. В этот раз она поделилась с ними радостным событием в её жизни и рассказала о праздновании Дней рождений её братьев Михаила и Романа.

«У нас два праздничных дней подряд. Вчера мы праздновали день рождения младшего братика, а сегодня старшего. Я благодарю Бога что он дал в дар мне двух прекрасных братьев. Я очень счастлива сейчас», — написала Гросу.

Так же она высказала много пожеланий братьям и сказала, что за ними она как за каменной стеной. Ещё она призналась, что очень любит и гордится ними.

Алина Гросу также выложила в сеть трепетный видеоролик, на котором она развлекает маленького Мишу. В комментариях певицы много поздравлений, а также поклонники отметили что ей подходит образ матери.

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