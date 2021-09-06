Культура

Меладзе и Джанабаева выставили странное фото: соцсети озадачились увиденным

Валерий Меладзе со своей женой, певицей Алиной Джанабаевой фото, на котором пара гуляет в осеннем парке. И многих фолловеров это фото удивило.

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Об этой информации сообщил Dialog.UA ,  передает Ura-inform.

На фото Джанабаева запечатлена в кепке, а рядом Меладзе в меховой шапке на фоне облетевшего дерева. Они держались очень серьёзно и уныло. Также в комментариях фанаты пары отмечают, что они выглядят очень уставшими.

Но как оказалось это фото было просто шуткой артистов. Так они хотели выразить свою грусть, что прошло лето и настали осенние дни.

Подписали своё фото супруги таким шуточным стихом:

«Осень наступила, высохли цветы. И гладят уныло…Оба… Я и ты».

Фото за день собрало много лайков и комментарий. Многие пользователи советуют паре, чтобы развеять тоску больше времени проводить в кругу семьи и заботиться о своём здоровье. Ведь дети должны видеть счастливыми маму и папу.

Напомним ранее сообщалось, Алина Гросу с малышом на руках поделилась радостью: певица сказала, что ей подарил Бог.

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