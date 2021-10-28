Кличко объявил в Киеве жесткий карантин с 1 ноября: что будет с общественным транспортом

В связи с ухудшающейся ситуацией с пандемией коронавируса в столице Украины, мэром Киева Владимиром Кличко было объявлено, что с первого ноября в городе вводится локдаун. Об этом он сообщил на срочном онлайн-брифинге.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

По показателям госпитализаций Киев уже соответствует «красной зоне». Но решение об отнесении города к данной зоне должно принимать правительство. И чиновник обратился с предложением принять такое решение.

Пока сообщается о ужесточении карантинных мер в Киеве с первого ноября 2021 года. Работа общественного транспорта ограничиваться не будет, но всех пассажиров обяжут быть ковид-безопасными. То есть у пассажира при поездке в общественном транспорте должен быть либо COVID-сертификат, либо отрицательный тест.

Проверок на входе не будет, их планируют сделать выборочными.

Так же обязательным остаётся соблюдение масочного режима и требование по количеству пассажиров — не больше чем посадочных мест.

Напомним, ранее сообщалось, Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине.